Погода на декабрь в Крыму 2021: Новогодняя сказка начнется в самом начале зимы

По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, в декабре будет относительно солнечная, но морозная погода Фото: Архив "КП"

Россию начинает заметать снегами, однако и Крым не остался в стороне. Начало декабря встретит крымчан по-настоящему зимней погодой. Синоптики обещают снег и минусовую температуру. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на декабрь в Крыму 2021.

По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, в декабре будет относительно солнечная, но морозная погода. Резко похолодает уже в конце ноября, когда на полуостров придет холодный фронт с дождями и мокрым снегом.

- Перед началом декабря погода будет резко меняться. Если 26 ноября была еще высокая температура, то с 30 числа в Крым придут дожди, холодный юго-восточный ветер до 25 м/с и даже снег, - говорит КП-Крым замначальника гидрометцентра Вероника Шенгелай.

По ее словам, в последнюю неделю ноября температура воздуха будет еще довольно теплой. Днем до 17 градусов тепла, однако с 30 числа не выше 2-7 градусов со знаком плюс. Ночью столбики термометра будет опускать до - 3 градусов.

- 1 декабря по всей территории полуострова выпадет снег. Начало зимы встретит нас настоящей зимней сказкой, - добавляет синоптик.

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