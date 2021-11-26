Ограничения в Крыму на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

В конце октября по всему полуострову ввели жесткие коронавирусные ограничения Фото: Архив "КП"

В конце октября по всему полуострову ввели жесткие коронавирусные ограничения. Уже месяц для того, чтобы попасть почти в любое заведение, жителям Крыма приходится показывать заветный QR-код о вакцинации или переболевшего, иначе - на выход. «Комсомолка» узнала, какие коронавирусные ограничения в Крыму действуют с 1 декабря 2021 года.

ПРОПУСК ТОЛЬКО ПО QR-КОДАМ

Наличие маски - уже не основная причина для входа. Сейчас на первом плане система QR-кодов, поэтому без документов о вакцинации, официально перенесенном заболевании или же отрицательного ПЦР-теста и паспорта не пустят в:

- кафе, рестораны, столовые, караоке-бары, кальянные, бары, закусочные и фуд-корты. Если документов нет, можно попросить на вынос.

- салоны красоты, парикмахерские, косметические, маникюрные, массажные и СПА-салоны, бани, солярии и сауны;

- спорт-залы, фитнес-центры, бассейны;

- торговые центры;

- кинотеатры, театры, цирки, музеи, галереи, библиотеки;

- организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги;

- гостиницы, объекты размещения, хостелы.

Вместе с QR-кодом на входе в любое заведение придется предоставить паспорт, чтобы подтвердить личность.

ЧТО ЗАКРЫТО

Также до 1 декабря запрещена работа хостелов и развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций в выходные и праздничные дни, и оказание услуг по торговле (пищевой, в том числе упакованной, и непищевой продукцией) на территории кинотеатров.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ГРУППЫ РИСКА

Крымчанам старше 65 лет все также лучше оставаться дома. Нарушать самоизоляцию можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, за продуктами и в аптеку. Гражданам из группы риска придется работать на удаленно работе.

Напомним, новые ограничения из-за коронавируса в Крыму 2021 вступили в силу с 25 октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму начались массовые проверки QR-кодов в кафе и фитнес-центрах

Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей (подробнее)

Когда закончится пандемия коронавируса - прогнозы крымских вирусологов

Специалисты считают, что победить вирус можно только благодаря вакцинации (подробнее)