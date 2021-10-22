Погода на ноябрь в Крыму 2021: Станет холодно, как зимой

С 15 числа синоптики обещают похолодание до 7-8 градусов днем Фото: Архив "КП"

Осень в этом году не порадовала крымчан и туристов бабьим летом бархатным сезоном - было холодно! Но синоптики обещают: начало ноября будет относительно теплым, но под конец резко похолодает. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на ноябрь в Крыму 2021.

По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, в ноябре будет солнечная погода, но температура часто будет колебаться. Поэтому сходить в осенний поход или погулять у моря еще не поздно. Средняя температура днем за весь месяц составит 12 градусов тепла, а ночью будет +8.

В конце октября на полуостров придет холодный фронт, который сначала принесет небольшие дожди, а позже - резкое похолодание. Но к началу следующего месяца температура вновь повысится.

Комфортная погода продержится в Крыму до середины ноября. С 15 числа синоптики обещают похолодание до +7... +8 градусов днем и +3...+4 ночью.

МОРСКАЯ ВОДА

Температура морской воды уже вряд ли подойдет для купания, разве что только для моржей. Самое «теплое» море будет в Алуште, Ялте и Севастополе – до 17 градусов. В Евпатории и Феодосии - 14-16, а в Азовском море и Керченском проливе – 11-12 градусов тепла.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на сентябрь в Крыму 2021: синоптики обещают четвертый месяц лета

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на сентябрь в Крыму 2021 (подробнее)

Какие ограничения по коронавирусу действуют в Крыму

Рассказываем, какие ограничения по коронавирусу действуют в Крыму с 25 октября (подробнее)