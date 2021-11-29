В Симферополе объявлено штормовое: ожидаются ливни и сильный ветер

В Симферополе объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой Фото: Архив "КП"

В Симферополе днем 29 ноября и в течение суток 30 ноября будут сохраняться неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Гражданам следует воздержаться от длительных поездок.

- Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают гостям и жителям крымской столицы, что во время непогоды следует соблюдать меры предосторожности: не стоит находиться или парковать автомобили под слабо укрепленными конструкциями и деревьями, следует воздержаться от походов в лес. Также высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.

Напомним, штормовое предупреждение в городе объявлено с 26 ноября. Последствия непогоды уже дали о себе знать: 27 ноября на улице Киевской сильный ветер повалил тополь на дорогу. Ввиду риска возникновения риска ЧС в городе ввели режим повышенной готовности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50