В Симферополе на улице Киевской сильный ветер повалил тополь на дорогу

На улице Киевской тополь рухнул прямо на проезжу часть. Фото: Крым оперативный/telegram

В Симферополе сильный ветер повалил тополь на проезжую часть. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

Рухнувшее дерево оборвало троллею. Пока по улице Киевской проехать могут лишь троллейбусы с автономным ходом.

Напомним, в субботу, 27 ноября, в городе объявлено штормовое предупреждение. Гостей и жителей крымской столицы призвали соблюдать осторожность в связи с ухудшением погодных условий.

Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с порывами линий электропередачи, падением деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий. Не исключены также нарушения работы дорожных и коммунальных служб. Все городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности.

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