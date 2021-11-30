В Севастополе два человека пострадали из-за непогоды

Сильный ветер валил деревья в ночь на 30 ноября и в Симферополе. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Два человека пострадали в результате непогоды в Севастополе. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Жигулин, передает «Новый Севастополь».

По данным вице-губернатора, одного из пострадавших на улице зацепило упавшее дерево; второй пострадавший – водитель автомобиля, на который обрушилось дерево в районе автовокзала.

За время действия штормового предупреждения в городе зафиксировано падение 31 дерева, также повреждено два автомобиля. Кроме того, произошла авария на теплотрассе: на нее наехал спецавтомобиль, оставив без отопления 118 жилых домов. Специалистам удалось устранить прорыв за пять часов.

- Остается у нас большое отключение в районе сел Пироговка, Фронтовое и 75%, по состоянию на 10.00, отключено Верхнесадового. Причина в неподаче электричества со стороны Бахчисарайского района. Там бригады занимаются, большое отключение на воздушной линии», – добавил вице-губернатор.

В Крыму из-за сильного ветра на 29 и 30 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Последствия непогоды дали о себе знать: сильный ветер валил деревья, несколько человек оказались на больничных койках, также произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях, что привело к массовым отключениям электроэнергии на полуострове.

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