Суда затонули, люди в больницах: Последствия сильного урагана в Крыму

Сотрудники МЧС продолжают борьбу со стихией. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму из-за сильного ветра на 29 и 30 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Последствия непогоды дали о себе знать: сильный ветер валил деревья, несколько человек оказались на больничных койках, также произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях, что привело к массовым отключениям электроэнергии на полуострове.

Кое-где ветер вырывал деревья с корнем. Фото: ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН/VK

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, максимальные порывы ветра зафиксированы в Алуште – до 33 м/с, Ялте – до 32 м/с, Симферополе до – 26 м/с, а также в Евпатории и Бахчисарайском районе – до 20 м/с. Из-за поваленных ураганом деревьев и крупных веток пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы.

Ураганный ветер не щадил ни деревья, ни транспорт, ни дорожные знаки. Фото: ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН/VK

За период действия штормового предупреждения сотрудники МЧС зафиксировали 65 происшествий, связанных с падением деревьев на территории Симферополя (25), Ялты (17), Джанкоя (6), Алушты (5), Кировского района (5), Армянска (3), Феодосии (2), Судака (1) и в Саках (1).

В десяти из этих случаев стволы деревьев приземлились на припаркованные рядом автомобили, всего пострадало 21 транспортное средство. Также сильный ветер повредил конструкции десяти кровель.

Более двух десятков автомобилей пострадали в результате непогоды. Фото: ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН/VK

Утром 30 ноября некоторым жителям Симферополя пришлось скорректировать свой маршрут, чтобы добраться на работу, так как личные автомобили оказались заложниками массивных стволов.

В крымской столице тяжелый ствол придавил легковушку. Фото: ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН/VK

Вечером 29 ноября многие автовладельцы искали подходящее место, чтобы припарковать свой транспорт, а на утро не обнаружить его в подобном состоянии. Без помощи сотрудников МЧС такой массивный ствол самостоятельно не сдвинуть.

Дерево упало на автомобиль, припаркованный на бульваре Франко в Симферополе. Фото: ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН/VK

В результате шторма в Ялтинском грузовом порту затонуло моторное судно «Славия».

- Судно находится на глубине 4 метров, жертв и пострадавших нет, - уточнили в МЧС.

Напомним, в Керченском проливе из-за непогоды было остановлено судоходство. В очереди находились около 200 судов. К настоящему моменту движение восстановлено.

Кроме того, поступила информация о срыве с якоря пяти судов. Были организованы работы по их перешвартовке.

В свою очередь энергетики восстановили электроснабжение в домах 15 849 абонентов (32 598 человек). Работы по восстановлению электроснабжения не прекращаются - в очереди еще 6504 абонентов.

В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась, сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно. По данным МЧС, во второй половине дня погода ухудшится. Ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снег.

Крымчане не перестают делиться в соцсетях кадрами разрушительных последствий. Местные жители сообщают о бессчетном количестве заборов и рекламных щитов, которые ветер носил по улицам. Некоторые новогодние елки стали похожи на Пизанскую башню.

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