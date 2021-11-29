В Керченском проливе из-за непогоды остановили судоходство

Сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение Фото: архив "КП"

Из-за непогоды в Керченском проливе пришлось остановить судоходство. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Росморречфлота, в очереди на прохождение пролива находились около 200 судов.

- С 29 ноября из-за сильнейшего ветра нет лоцманского сопровождения. Поэтому для транзита Керченский пролив остается открытым – капитаны судов под российским флагом могут следовать, но не считают это безопасным, поэтому де-факто судоходства нет в проливе. По очень грубой оценке – это капитан порта «Кавказ» оценивает – количество судов, находящихся в ожидании со стороны Азовского устья и Черноморского устья составляет порядка по 100, - отметили в пресс-службе.

Напомним, сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум был зафиксирован на Южном берегу Крыма - до 32 метра в секунды.

Из-за сильного ветра в Крыму без электричества остались почти 40 тысяч человек. Сейчас над восстановлением электроснабжения работают 70 бригад. В Симферополе стихия повалила деревья. В Ялте из-за упавшего дерева пострадали четыре человека.

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