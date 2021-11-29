В Ялте четверо пострадали из-за урагана: подросток и два пенсионера госпитализированы

Из-за ураганного ветра четверо ялтинцев пострадали. Фото: Янина Павленко/telegram

В Ялте в результате разгула стихии четверо человек пострадали. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, трое травмированы в результате падения деревьев - 16-летний подросток, 67-летний мужчина и 67-летняя женщина.

- С травмами различной степени тяжести и переломами они госпитализированы. Еще один мужчина 33-х лет травмирован сорванной ветром антенной. Он обратился в травмпункт - госпитализация не понадобилась, - уточнила Павленко.

По ее словам, в настоящий момент всем оказывается полноценная медицинская помощь. Ситуация находится на контроле.

Ранее глава курортной столицы республики прокомментировала непростую ситуацию в городе, отметив, что погодные условия могут в дальнейшем только ухудшиться.

Напомним, на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. К концу дня, 29 ноября, стихия набрала силу и продолжает наносить урон имуществу жителей полуострова. В Симферополе и пригороде наблюдается веерное отключение электроэнергии. Всего по Крыму без света остались 40 тысяч человек.

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