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Экономика30 ноября 2021 13:57

Подрядная организация займется ремонтом праздничной иллюминации в Симферополе

Срок завершения работ - 28 февраля 2022 года
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Севастопольский подрядчик выполнит ремонт и установку новогодних гирлянд в Симферополе

Севастопольский подрядчик выполнит ремонт и установку новогодних гирлянд в Симферополе

Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов определил подрядчика ремонта и монтажа праздничной иллюминации в Симферополе. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма. Работы выполнит компания «Димстройинвест».

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Димстройинвест» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территории по объекту: «Работы по текущему ремонту, монтажу и демонтажу праздничной иллюминации в рамках благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь, – говорится в тексте документа.

Цена контракта составляет более 25 миллионов рублей. Финальный срок завершения работ - 28 февраля 2022 года.

Согласно открытым данным, ООО «Димстройинвест» зарегистрировано в Севастополе. Основной вид деятельности компании – производство электромонтажных работ.

Ранее сообщалось, что в этом году на новогоднее украшение Симферополя потратят 25 миллионов рублей. Средства направят на ремонт старых и закупку новых инсталляций.

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