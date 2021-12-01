В Симферополе раскрыли деятельность двух предпринимателей-мошенников

В Симферополе завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму более 15 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Правоохранители в Симферополе завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму более 15 миллионов рублей, совершенного группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В 2020 году мужчины 35 и 38 лет представлялись своим жертвам предпринимателями, готовыми выступать бизнес-партнерами.

- Злоупотребляя доверием руководителей коммерческих структур и поставщиков продуктовой группы товаров, они мошенническим способом завладевали товарами. Продукция сбывалась, а прибыль распределялась между участниками группы. Подозреваемые действовали от имени юридических лиц, с оформлением полномочий на подставных директоров, - говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу. Каждому обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе трое рецидивистов избили и ограбили своего собутыльника. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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