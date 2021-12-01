В Симферополе поваленное дерево заблокировало проход к частному дому

На территории Республики Крым зафиксировано 117 происшествий, связанных с падением деревьев. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера, 30 ноября, крымским спасателям поступило сообщение о том, что в Симферополе на улице Бастионная требуется помощь в разборке дерева. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, в результате оказался заблокирован вход и придомовая территория частного домовладения.

К месту происшествия были направлены сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Специалисты распилили дерево и убрали крупные ветки, которые закрывали проход к дому.

- Также спасатели привлекались к расчистке и уборке упавшего дерева с автомобиля, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона советуют соблюдать меры безопасности во время непогоды.

Ранее сообщалось, что ночью снегопад заблокировал проезд в районе Ангарского перевала. В настоящий момент транспортное сообщение восстановлено.

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