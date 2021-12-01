Ночью снегопад заблокировал проезд в районе Ангарского перевала

Зима на Крымский полуостров пришла строго по календарю. Фото: Чатыр-Даг / Ангарский перевал / Крым/VK

За время действия штормового предупреждения на территории Республики Крым зафиксировали 137 происшествий в 22 населенных пунктах, на территории 14 муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Напомним, стихия ударила по полуострову вечером 29 ноября. В ночь на 1 декабря в регионе были зафиксированы новые разрушительные последствия. В частности, из-за выпавшего снега в районе Ангарского перевала застряли шесть грузовиков. В настоящий момент транспортное сообщение восстановлено.

- На текущий момент Ангарский и Грушевский перевал проездные. Сегодня ночью поступило сообщение, что в районе Ангарского перевала со стороны Алушты не могли подняться на перевал 6 грузовых автомобилей, - говорится в сообщении.

Однако дорога на плато Ай-Петри закрыта с обеих сторон. Продолжаются отключения электроэнергии в некоторых населенных пунктах - циклон оставил в Крыму без электроснабжения больше 12 тысяч абонентов. Восстановительные работы идут полным ходом.

К 06.00 утра 1 декабря в Крыму зафиксированы 117 случаев падения деревьев, 16 случаев, связанных с повреждением кровли, один случай отключения теплоснабжения, один случай падения водонапорной башни, одно нарушение транспортного сообщения и одно происшествие в акватории Ялтинского грузового порта. В результате падения деревьев и крупных веток пострадали 5 человек, 3 из которых оказались на больничных койках.

- В Крыму по-прежнему действует штормовое предупреждение. В связи с выходом южного циклона утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм); в горах отложение мокрого снега, гололедица, ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с, в горах 35 м/с, - уточнили в пресс-службе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50