Южный циклон похозяйничал на Крымском полуострове

Фото:Погода на Ай-Петри/facebook

Южный циклон в ночь на 1 декабря накрыл Крымский полуостров. Сильный дождь перешел в мокрый снег, порывы ветра достигали 30-35 м/с.

- Прогноз оправдался частично, - сообщил начальник республиканского главка МЧС Аркадий Ожигин. - Смешанные осадки в виде мокрого дождя и снега на территории республики зафиксированы на Ай-Петри - 54 мм, Керчь - 34 мм, Симферополь - 31 мм. Максимальные порывы ветра зафиксированы на Ай-Петри - 41 м/с в Алуште - 31 м/с в Ялте - 26 м/с.

За ночь частично были обесточены населенные пункты в 7 муниципалитетах. Всего без электричества остались около 23 тысяч домовладений. Бригады «Крымэнерго» проводят восстановительные работы.

Порывы ветра повалили больше 20 деревьев, из них 10 упали на автомобили. В основном, в Ялте. Из-за погодных условий временно закрыли движение на плато Ай-Петри как со стороны Ялты, так и Бахчисарайского района. Ехать на плато Ай-Петри в надежде покататься на санках и сноубордах не стоит — высота покрова всего лишь 2 см и дневная температура около 0. На Ангарском перевале снега и того меньше. На случай транспортных заторов во время расчистки дороги от снега обустроен пункт обогрева для водителей и пассажиров.

Уже в ближайшие дни в Крыму потеплеет до +8…+13 днем и до +2 ночью. Осадков не предвидится.

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