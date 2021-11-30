Судоходство в Керченском проливе возобновлено после сильного урагана

Судоходство в Керченском проливе, прерванное накануне из-за шторма, восстановлено Фото: "КП" Архив

Из-за непогоды в Керченском проливе еще в субботу, 27 ноября, пришлось остановить судоходство. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Росморречфлота, в очереди на прохождение пролива находились около 200 судов.

- Судоходство было остановлено еще с субботы. Но вчера это было официально. С 27 ноября судоходство в Керченском проливе было перекрыто из-за запрета высадки лоцманов. Сегодня утром было принято решение возобновить судоходство, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что с субботы до понедельника для транзита Керченский пролив оставался открытым. Но им могли воспользоваться капитаны судов под российским флагом, которые имели опыт прохождения по этому маршруту и имеют соответствующий допуск. Однако даже капитаны этим правом не пользовались.

Напомним, 29 ноября из-за сложных природный условий движение судов по Керченскому проливу было приостановлено. В очереди находились около 200 судов.

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