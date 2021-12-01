В Симферополе выпал снег 1 декабря

Симферополь преобразился 1 декабря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Столица Республики Крым преобразилась с началом календарной зимы, показав, что 1 декабря – это не просто цифры для галочки, а и есть самая настоящая зимняя пора.

Снежное утро в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ночью природа заботливо укутала столичный город в белоснежное одеяло, прикрыв все огрехи и некрасивости, превратив самые обыденные объекты в произведение искусства.

Зима в Крым пришла строго по календарю. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- 1 декабря в ночные и утренние часы полуостров будет находиться под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Ожидаются дожди, переходящие в снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре, отметив, что в Симферополе днем столбик термометра покажет +3°.

Завтра же и вовсе будет +10°.

Памятник святителю Луку Крымскому стал еще величественнее Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Несколько часов и от зимней сказки не останется и следа.

Крымчанам по душе зимняя сказка, которая пришла в гости на полуостров. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Поэтому южане стараются насладиться окружающей красотой сполна, ведь кто знает когда еще доведется погулять по заснеженным улочкам.

Дворникам добавилось работы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пожалуй, только дворники не совсем рады произошедшему, ведь им добавилось проблем.

Снег скоро растает. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Хотя если неспеша махать веником или лопатой, вся красота сама по себе покинет тротуары, оставив на память о себе слякоть и лужи.

Складывается впечатление, что природа-матушка извиняется перед крымчанами за все неприятности, которые причинила в последние дни осени: стихия от души покуражилась на полуострове, срывая крыши и ломая, как спички деревья.

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