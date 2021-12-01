В Симферополе выпал снег 1 декабря

Симферополь преобразился 1 декабря.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Столица Республики Крым преобразилась с началом календарной зимы, показав, что 1 декабря – это не просто цифры для галочки, а и есть самая настоящая зимняя пора.
Снежное утро в Симферополе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ночью природа заботливо укутала столичный город в белоснежное одеяло, прикрыв все огрехи и некрасивости, превратив самые обыденные объекты в произведение искусства.
Зима в Крым пришла строго по календарю.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- 1 декабря в ночные и утренние часы полуостров будет находиться под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Ожидаются дожди, переходящие в снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре, отметив, что в Симферополе днем столбик термометра покажет +3°.
Завтра же и вовсе будет +10°.
Памятник святителю Луку Крымскому стал еще величественнее
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Несколько часов и от зимней сказки не останется и следа.
Крымчанам по душе зимняя сказка, которая пришла в гости на полуостров.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поэтому южане стараются насладиться окружающей красотой сполна, ведь кто знает когда еще доведется погулять по заснеженным улочкам.
Дворникам добавилось работы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пожалуй, только дворники не совсем рады произошедшему, ведь им добавилось проблем.
Снег скоро растает.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Хотя если неспеша махать веником или лопатой, вся красота сама по себе покинет тротуары, оставив на память о себе слякоть и лужи.
Складывается впечатление, что природа-матушка извиняется перед крымчанами за все неприятности, которые причинила в последние дни осени: стихия от души покуражилась на полуострове, срывая крыши и ломая, как спички деревья.
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