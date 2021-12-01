В Крыму из-за снега и урагана экстренные службы приведены в режим повышенной готовности

Ветер сносил в понедельник заборы и деревья. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ ВК

В ночь на среду 1 декабря экстренные службы Крыма были приведены в режим повышенной готовности к возможным происшествиям. Причиной стало предупреждение от синоптиков об ураганном ветре и снегопада в регионе.

Как сообщил начальник крымского главка МЧС Аркадий Ожигин, спасателям поступило несколько сообщений об отключении электроснабжения из-за снегопада. «Крымэнерго» работает оперативно и подключает потребителей.

- Фактов застревания в дороге или других сообщений, связанных с выпадением снега, пока еще не было, - отметил Ожигин.

Более того, власти перекрыли обе дороги на гору Ай-Петри из-за сильного ветра и снегопада в ночь на среду.

По данным синоптиков, ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 метров в секунду. Сложная ситуация складывается и в Ялте, а также в горных районах Крыма.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов попросил крымчан быть максимально осторожными, беречь себя и близких.

В то же время, спасатели развернули на Ангарском перевале пункт обогрева.

- Также спланированы дорожные бригады, которые на данный момент работают в городе Симферополе и Симферопольском районе, - сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по региону Дмитрий Коваленко.

Напомним, ранее МЧС предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 метров в секунду в среду. Рекомендовано воздержаться от выхода в горы и море.

Сильный ветер уже стал на этой неделе причиной падения деревьев и обрыва проводов. Семь человек полуили травмы. Без света остались 56 тысяч потребителей, а в Ялте даже затонула яхта.

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