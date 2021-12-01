В Бахчисарайском районе во время движения загорелся автомобиль

По прибытии пожарных стало известно, что во время движения загорелся моторный отсек легкового автомобиля. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера, 30 ноября, в 16.01 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Заветное Бахчисарайского района горит автомобиль, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

На место отправилось дежурное подразделение ПЧ пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и 1 единицы техники. Выяснилось, что во время движения загорелся моторный отсек легкового автомобиля «Chery». Сотрудникам пожарной охраны потребовалось 10 минут, чтобы потушить пламя. Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Причины происшествия устанавливают эксперты.

- В результате происшествия огнем был уничтожен моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе поваленное дерево заблокировало проход к частному дому. На помощь прибыли сотрудники МЧС.

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