Пьяный крымчанин избил своего 82-летнего деда, который скончался от полученных травм

Советским районным судом молодой человек приговорен к 9 годам тюрьмы Фото: Архив "КП"

В Советском районе Крыма 33-летний житель села Пруды в ходе пьяной ссоры избил своего 82-летнего деда, который скончался от полученных травм через несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. Инцидент произошел в начале марта 2021 года.

Кроме того, при выяснении обстоятельств произошедшего правоохранители обнаружили в комнате у молодого человека наркотики.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере), - говорится в сообщении.

Подсудимый приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Симферополе няня до смерти избила семилетнего ребенка-инвалида. Против женщины возбудили уголовное дело.

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