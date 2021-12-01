В Крыму возродят потребкооперацию

Продукцию будут закупать для централизованных поставок в торговые сети Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму возродят потребительские кооперативы по закупке сельхозпродукции у мелких производителей. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

По ее словам, программа потребкооперации будет готова к 15 декабря. Задача кооперативов по определенным ценам закупать продукцию у небольших фермерских хозяйств и в личных подсобных хозяйствах. Дальше через систему товары будут поступать в торговые сети, торговые точки и реализовываться на ярмарках.

Ранее эксперты прогнозировали в конце года рост цен на продукты питания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50