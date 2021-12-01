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Экономика1 декабря 2021 12:34

В Крыму возродят потребкооперацию

Они будут закупать сельхозпродукцию
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Продукцию будут закупать для централизованных поставок в торговые сети

Продукцию будут закупать для централизованных поставок в торговые сети

Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму возродят потребительские кооперативы по закупке сельхозпродукции у мелких производителей. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

По ее словам, программа потребкооперации будет готова к 15 декабря. Задача кооперативов по определенным ценам закупать продукцию у небольших фермерских хозяйств и в личных подсобных хозяйствах. Дальше через систему товары будут поступать в торговые сети, торговые точки и реализовываться на ярмарках.

Ранее эксперты прогнозировали в конце года рост цен на продукты питания.

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