В Крыму поддержат открытие фермерских хозяйств

Начинающим фермерам окажут поддержку Фото: Анна КИРИЕНКО

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в следующем году оказать господдержку фермерским хозяйствам, в том числе вновь образованным. Виды помощи республиканское правительство должно определить к 15 декабря.

- На сегодня затраты на приобретение продуктов питания занимают одну из основных статей расходов граждан, - отметил Аксенов.- Поэтому контроль цен на продовольствие – важнейшая задача, стоящая перед органами власти.

За регионами республики закрепят сельхозпроизводителей для своевременных поставок продовольствия. Кроме того, по словам главы региона, разработан механизм регулирования взаимодействия с ритейлерами и субъектами розничной торговли для регулирования цен на социально значимые товары.

Также в Крыму решили вернуться к системе потребкооперации по закупке сельхозпродукции у мелких производителей и ее поставке в торговые сети.

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