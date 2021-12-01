За год цены на недвижимость в Симферополе выросли на 30%

Повышение цен застройщики объясняют общим подорожанием строительных материалов и повышением затрат на рабочую силу Фото: Архив "КП"

В Симферополе, как и в целом в Крыму, за год цены на недвижимость выросли на 30%, сообщил в эфире «Радио Крым» директор по маркетингу девелоперской компании Артур Дубровский.

По его словам, в настоящий момент цены на рынке стабилизировались.

- Действительно, было большое повышение цен, оно было по всей России. В Крыму, в Симферополе в частности, цены повысились на 30% за год. За последние 5 месяцев рост составил 15%. Это довольно значительно. Сейчас средняя цена – 102 тыс. за кв. м по Симферополю, - пояснил Артур Дубровский.

Он отметил, что в значительные скачки цен на недвижимость были зафиксированы не только в Крыму. Так, в Краснодаре стоимость жилья выросла примерно в два раза. В настоящий момент цена за 1 квадратный метр в столице Кубани составляет 120 тысяч рублей.

- Рост цен на недвижимость сравнялся с уровнем инфляции за последние 7 лет. До этого уровень инфляции был выше по России, чем рост цен на недвижимость. Люди поняли, что вкладывать деньги в недвижимость выгодно - это перекрывает уровень инфляции. И это один из факторов повышения цен, - добавил эксперт.

Ранее «Комсомолка» узнала, где находятся самые дорогие и дешевые квартиры Симферополя в 2021 году. Повышение цен застройщики объясняют общим подорожанием строительных материалов и повышением затрат на рабочую силу.

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