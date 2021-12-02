Подрядчик заплатит 300 тысяч рублей штрафа за сорванные сроки капремонта ДК в Крыму

В Ленинском районе по постановлению прокурора подрядчик оштрафован за несвоевременное выполнение работ по ремонту дома культуры Фото: Архив "КП"

В Ленинском районе подрядчик оштрафован за несвоевременное выполнение работ по ремонту дома культуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что между МБУК Ленинского района и подрядной организацией был заключен контракт на выполнение работ по капремонту одного из сельских домов культуры.

- Как показала проверка, работы подрядчиком в установленный срок в полном объеме не выполнены. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), - говорится в сообщении.

Подрядчик признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило. Уточняется, что контракт с подрядной организацией расторгнут, работы на объекте завершит другое предприятие.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму оштрафовал подрядчика на 74 миллиона рублей за невыполнение условий госконтракта. Фирма занималась реконструкцией насосной станции Феодосийского водохранилища.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50