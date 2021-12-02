Севастополец за два года обокрал жителей Бахчисарайского района на 300 тысяч рублей

Житель Севастополя на протяжении более 2 лет грабил дома жителей одного из крымских сел Фото: Архив "КП"

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о серии краж из домовладений в Бахчисарайском районе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Житель Севастополя на протяжении более 2 лет, с августа 2018 года по январь 2021 года, грабил дома жителей поселка Приятное Свидание Бахчисарайского района. Обвиняемый подыскивал владения, собственники которых временно оставили их без присмотра.

- Используя заранее приготовленные инструменты, мужчина вскрывал рамы оконных проемов и двери, после чего проникал внутрь и похищал различное имущество. Общий ущерб, причиненный в результате преступных действий обвиняемого, превысил 300 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина обвиняется в совершении 26 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящий момент он находится под стражей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что подрядчик заплатит 300 тысяч рублей штрафа за сорванные сроки капремонта ДК в Крыму.Предприятие не завершило работы в установленные сроки.

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