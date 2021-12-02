Житель Ялты пытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой

Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

К правоохранителям в Симферополе обратился продавец продуктового магазина и сообщил, что один из покупателей пытается расплатиться за товар поддельной денежной купюрой. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, нарушителем оказался 27-летний житель Ялты.

- Со слов подозреваемого, семь банкнот номиналом по 5 тысяч рублей он заказал на интернет-сайте, а получил их в виде закладки, спрятанной в районе Симферопольского водохранилища, - говорится в сообщении.

У задержанного изъяли поддельные купюры на сумму 35 тысяч рублей, которые в дальнейшем он планировал сбыть на территории города.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что севастополец за два года обокрал жителей Бахчисарайского района на 300 тысяч рублей. Он обвиняется в совершении 26 эпизодов преступлений.

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