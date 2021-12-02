В Сакском районе Крыма неизвестный мужчина погиб под колесами электрички

Мужчина погиб под колесами электрички в Сакском районе Крыма Фото: "КП" Архив

В Сакском районе Крыма мужчина попал под колеса электрички Евпатория – Симферополь. От полученных травм он скончался на месте.

- Поступило сообщение от дежурного по ж/д станции Саки о том, что машинистом электропоезда Евпатория – Симферополь, на 38 километре перегона применено экстренное торможение из-за появившегося на путях человека. Наезда избежать не удалось. От полученных травм скончался неустановленный мужчина, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители в настоящее время продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а также устанавливать личность погибшего. Материалы передадут в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легковушки и трактора на «Тавриде» погиб человек.

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