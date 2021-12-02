Цена за 1 кв м жилья в Крыму перевалила за 100 тысяч рублей Фото: архив "КП"

Рост цен на недвижимость в Крыму замедлится и не будет выходить за коэффициент инфляции. Об этом в эфире радио КП-Крым рассказал директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов.

- Рынок сейчас на подъеме, - отметил он. - Но вкладывать в недвижимость в надежде, что цены поднимутся так же как, как в 2021 году, не стоит. Крымская недвижимость достигла предела в цене и рост ее стоимости возможен не больше, чем на инфляционный коэффициент 8%.

По словам Реутова, в прошлом году Центробанк снизил процентную ставку до 4%. Это позволило выдавать льготную ипотеку, что стало причиной взрывного спроса и роста цен на недвижимость. Сейчас Центробанк повышает процентную ставку для регулирования роста цен, и спрос на недвижимость начнет снижаться.

Ранее директор по маркетингу девелоперской компании Артур Дубровский сообщил, что в Симферополе, как и в целом в Крыму, за год цены на недвижимость выросли на 30%.

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