В Симферополе женщина вовлекла своего 12-летнего сына в наркоторговлю

Жительница Крыма сделала из сына наркокурьера Фото: "КП" Архив

В Симферополе задержали женщину, которая вовлекла своего 12-летнего сына в наркоторговлю, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что 30-летняя крымчанка продала сверток с наркотиком одному из жителей крымской столицы. Когда покупатель обратился за новой порцией смертельного порошка, нарушительница отправила на сделку своего 12-летнего сына. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества содержат в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона.

Против гражданки возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

Теперь женщине грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что одну из квартир Красноперекопска превратили в наркопритон. Нарушителям грозит тюрьма сроком до четырех лет.

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