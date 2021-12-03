В Симферополе рецидивист пырнул ножом мужчину в ходе ссоры

В Симферополе мужчина ранил ножом оппонента во время ссоры. Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии

В Симферополе сержанты полиции задержали 45-летнего местного жителя, который размахивал ножом, угрожая своим оппонентам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

К моменту прибытия правоохранителей участник конфликта успел ранить одного человека в брюшную полость. Как выяснилось позже, задержанный ранее был судим. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Симферополе задержали женщину, которая вовлекла своего 12-летнего сына в наркоторговлю. Против крымчанки возбудили несколько уголовных дел. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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