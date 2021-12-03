Судимые за наркоторговлю преступники попались на краже ноутбука

Пара из Симферополя украла ноутбук и деньги у соседа по коммуналке Фото: Архив "КП"

Сотрудники уголовного розыска в Симферополе задержали двоих ранее судимых за наркоторговлю преступников - 29-летнего мужчину и его 36-летнюю подругу. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в этот раз нарушители попались на воровстве.

Задержанный нашел ключ от двери комнаты соседа по коммуналке и, воспользовавшись случаем, украл у него деньги и ценные вещи, в том числе ноутбук. Похищенное пара сдала в ломбард, а средства успела потратить.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновение в жилище), - говорится в сообщении.

В настоящий момент задержанные находятся под стражей. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе женщина вовлекла своего 12-летнего сына в наркоторговлю. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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