Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» предотвратили возгорание рейсового автобуса. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Утром 2 декабря в Коктебеле на ходу загорелся рейсовый автобус, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. На место отправилась дежурная смена специалистов в составе трех человек.

- Выяснилось, что во время движения у рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Феодосия – Биостанция», заклинило заднее колесо, - говорится в сообщении.

Водитель вовремя обратил внимание на неисправность, остановил автобус и сбил пламя огнетушителем. Огонь не успел перекинуться на остальную часть машины. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы окончательно ликвидировали огонь. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, днем ранее в Бахчисарайском районе во время движения загорелся еще один автомобиль. Сотрудникам пожарной охраны потребовалось 10 минут, чтобы потушить пламя.

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