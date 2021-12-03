Под Судаком иномарка опрокинулась в кювет

Авария произошла на участке автодороги между селами Переваловка и Грушевка. Фото: пресс-служба МЧС по РК

На дороге между селами Переваловка и Грушевка городского округа Судак произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК. На место отправилась группа спасателей, сотрудники скорой и ГИБДД.

Выяснилось, что водитель автомобиля «Lexus» не справилась с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет.

- Сотрудники МЧС Крыма предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ДТП. Также при помощи лебедки и такелажного оборудования поставили автомобиль на колеса, - уточнили в пресс-службе.

Обошлось без тяжелых последствий, в медицинской помощи пострадавшая не нуждалась.

Напомним, 2 декабря в Коктебеле на ходу загорелся рейсовый автобус. К счастью, никто не пострадал.

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