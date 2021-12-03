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Происшествия3 декабря 2021 13:08

В Симферополе на улице Механизаторов сбили ребенка

Пострадавшего доставили в больницу
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Правоохранители устанавливают детали происшествия

Правоохранители устанавливают детали происшествия

Фото: "КП" Архив

В Симферополе на лице Механизаторов 3 декабря произошло ДТП - сбили ребенка. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

- Водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21120 допустил наезд на 13-летнего ребенка, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте, - пояснили в пресс-службе.

Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Напомним, несколько дней назад ребенка сбила машина на пешеходном переходе в Севастополе. ДТП случилось на улице Степаняна. Местные жители, ставшие свидетелями происшествия, опубликовали видео в соцсетях.

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