В Евпатории на Лесном шоссе тепловоз снес внедорожник

В Евпатории легковушка врезалась в тепловоз. Фото: пресс-службе МВД по РК

Днем 3 декабря в Евпатории на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с внедорожником. К аварии привела неосмотрительность водителя.

- В 15.15 часов в Евпатории на Лесном шоссе водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь через необорудованный светофором и шлагбаумом железнодорожный переезд, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с тепловозом, - цитирует «Крым 24» пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал, проблем с движением через переезд в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на лице Механизаторов 3 декабря произошло ДТП - сбили ребенка. Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение.

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