Салгир стал самой грязной речкой Крыма в ноябре 2021

В Салгире вода содержит вредные вещества. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Самая длинная река Крыма Салгир возглавила экологический антирейтинг региона. В ноябре здесь зафиксировано превышения концентраций азота нитритного, органических веществ и нефтепродуктов.

Характеристика загрязнения поверхностных вод Крыма за ноябрь 2021 год. Фото: скрин meteo.crimea.ru

Такие данные озвучили в ФГБУ «Крымское УГМС», специалисты которого на территории республики в прошедшем ноябре, взяли пробы воды в 3 пунктах (6 створах).

- Всего было отобрано 6 проб воды. Кислородный режим рек и водохранилищ удовлетворительный, - отметили в ведомстве. - Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов не обнаружены.

В октябре Салгир тоже не мог похвалиться чистотой своих вод, здесь так же выявили превышения концентраций азота нитритного. Выходит, что в реку просто-напросто сливают стоки и нечистоты различного происхождения.

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