Главную новогоднюю елку Ялты установят на набережной через неделю

Главная новогодняя елка Ялты начнет украшать город уже через неделю Фото: Архив "КП"

До Нового года-2022 осталось 25 дней. Во всех крымских городах идет активная подготовка к торжеству. Ялта – не исключение. Рабочие украшают улицы к зимним праздникам, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, главная новогодняя елка города будет установлена уже через неделю на городской набережной.

- Продолжаем подготовку. Уже появились елки у гостиницы «Ореанда» и на площади Советской. Вот-вот начнем наряжать! Главную красавицу на набережной смонтируем примерно через неделю. По традиции огни зажжем 19 декабря, в День Святого Николая, - сообщила Павленко.

Напомним, в Симферополе главную городскую елку установят до 20 декабря. Власти города выбирают подходящее место, учитывая, что площадь имени Ленина в этом году находится в статусе строительного объекта.

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