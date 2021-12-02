До 20 декабря в Симферополе установят главную городскую елку

Власти Симферополя рассматривают несколько мест для установки главной новогодней елки города Фото: Архив "КП"

Место для главной новогодней елки Симферополя выберут до 20 декабря, сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации. Однако торжественного открытия в этом году не будет ввиду коронавирусных ограничений.

- По планам, 20 декабря мы не только успеем выбрать место, скорее всего, до этого числа главная городская елка уже будет установлена. Однако, конечно, торжественного открытия не будет, ведь сейчас действует запрет на массовые мероприятия, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, поиск нового места для установки зеленой красавицы связан с тем, что площадь имени Ленина в этом году находится в статусе строительного объекта. В городе намерены установить несколько елок, одна из которых будет украшать обновленную площадь имени Куйбышева. Для размещения главной власти рассматривают три площадки - перекресток улиц Пушкина и Горького, Пушкина и Карла Маркса, а также Гагаринский парк.

Власти крымской столицы в этом году выделили 25 миллионов рублей на новогодние украшения города. Часть средств пойдет на приобретение новых инсталляций, часть - на ремонт старых. Ремонтные работы и монтаж будет выполнять подрядная организация, с которой уже заключен контракт.

Ранее сообщалось, что массовых гуляний на Новый год в Севастополе не будет из-за Covid-19. Однако атмосферу праздника нужно поддерживать – в городе установят 11 елок.

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