Житель Симферополя похитил музыкальные инструменты на сумму более 140 тысяч рублей

В Симферополе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже музыкальных инструментов Фото: Архив "КП"

В отделение полиции обратился 18-летний житель Симферополя с заявлением о краже имущества. У парня из гаража пропали музыкальные инструменты на сумму более 140 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний житель Симферополя, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по РК.

Выяснилось, что мужчина на протяжении нескольких месяцев проникал в гараж потерпевшего, похищал музыкальные инструменты и сдавал их в ломбард. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что судимые за наркоторговлю преступники попались на краже ноутбука. Им грозит до шести лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50