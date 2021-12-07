Под Симферополем в тройном ДТП пострадала 20-летняя девушка

Под Симферополем произошло столкновение трех автомобилей. Фото: пресс-службе МЧС по РК

Вчера, 6 декабря, на автодороге «Симферополь-Ялта», в районе крымского села Андрусово в Симферопольском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, информация об инциденте поступила в 16.55.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена спасателей в составе 3-х человек, а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что столкнулись автомобили «Renault», «ВАЗ» и «Daewoo».

Сотрудники МЧС приняли все меры, чтобы не допустить возникновения пожара на месте аварии. В результате происшествия пострадала 20-летняя девушка, которую госпитализировали в Симферопольскую городскую больницу.

Ранее сообщалось, что в Нижнегорском районе Крыма в ДТП пострадали десять человек. Среди них двое детей и беременная женщина.

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