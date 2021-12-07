В Симферополе «Мини Купер» столкнулся с троллейбусом с двадцатью пассажирами

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием троллейбуса в Симферополе Фото: Архив "КП"

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием троллейбуса и «Мини Купера» в Симферополе. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, на момент аварии внутри общественного транспорта находились 20 пассажиров.

Установлено, что вечером 6 декабря водитель автомобиля «Мини Купер» столкнулся с троллейбусом, который двигался по городскому маршруту на улице Русской. Кроме водителя внутри общественного транспорта находились 20 пассажиров. Никто из участников ДТП не пострадал.

- В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.

Также специалистам предстоит оценить соблюдение перевозчиками требований к оказанию транспортных услуг. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.

Ранее сообщалось, что 6 декабря под Симферополем в тройном ДТП пострадала 20-летняя девушка. Ее госпитализировали.

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