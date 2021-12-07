В Ялте девушка получила травмы из-за обломков дерева во время сильного ветра

В Ялте росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшей. Фото: пресс-служба ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РК и городу Севастополю

В Ялте сотрудники Росгвардии пришли на помощь местной жительнице, которая получила травмы из-за обломков дерева во время сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Уточняется, что сержанты полиции обнаружили пострадавшую лежавшей без сознания на проезжей части.

- Росгвардейцы приняли меры к ограничению движения транспорта на участке дороги и вызвали бригаду «скорой», после чего оказали пострадавшей доврачебную помощь, - говорится в сообщении.

Девушка получила травмы различной степени тяжести. Когда пострадавшая пришла в сознание, ее доставили в одну из городских больниц. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Симферополе сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который размахивал ножом, угрожая своим оппонентам.

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