Симферополец передал свой мотоцикл на ремонт, а позже нашел его на «Авито»

Похищенный мотоцикл вернули законному владельцу. Фото: пресс-служба МВД по РК

В полицию обратился 38-летний житель Симферополя с заявлением о том, что знакомый, которому он передал свой мотоцикл для ремонта, оказался мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что свой транспорт пострадавший отдал мастеру на покраску и сборку еще год назад. Долгое время техник оттягивал дату окончания работ. Спустя время заявитель, зайдя случайно на один из популярных сайтов, увидел объявление о продаже своего мотоцикла за 150 тысяч рублей.

Пострадавший нашел объявление о продаже своего транспорта на "Авито". Фото: пресс-служба МВД по РК

- Сотрудниками уголовного розыска по результатам проведенной проверки задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний симферополец, который уже успел продать похищенное имущество, - говорится в сообщении.

Правоохранители нашли нового владельца транспорта. Мотоцикл был возвращен законному владельцу под сохраненную расписку. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя похитил музыкальные инструменты на сумму более 140 тысяч рублей. Парень отнес чужое имущество в ломбард.

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