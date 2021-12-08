Подрядчик завершил ремонт дороги к косе Беляус на западе Крыма раньше срока

«ВАД» раньше срока завершил ремонт дороги в сторону косы Беляус на западе Крыма Фото: "КП" Архив

Дорожно-строительная компания «ВАД», как и планировалось, раньше установленного срока завершила ремонт дороги к косе Беляус на западе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог республики.

Контракт, предусматривающий завершение работ в июле 2022 года, был заключен в октябре текущего года. На выполнение ремонта было выделено 561,8 миллиона рублей.

- Отремонтирован участок автомобильной дороги Далекое – Знаменское – Песчаный карьер, Черноморского района Республики Крым – 21,4 километра. Работы завершены досрочно, замечаний к качеству выполненных работ нет, – говорится в сообщении.

Подрядная организация сняла старый слой асфальтного покрытия, после чего выполнила работы по устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия. Был заменен бортовой камень, укреплены обочины, приведены в порядок площадки автобусных остановок, на дорогу нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

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