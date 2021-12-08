В Джанкое строитель отправится в тюрьму за мошенничество

В Джанкое сотрудники полиции установили подозреваемого в серии мошенничеств Фото: Архив "КП"

В Крыму правоохранители задержали 35-летнего жителя Джанкойского района за мошенничество, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Два гражданина наняли своего знакомого для ремонта домов. В первом случае, оценив объем работ, злоумышленник взял более 31 тысячи рублей на покупку стройматериалов, во втором - 45 тысяч рублей. Однако, получив деньги, мужчина не торопился выполнять обязательства и раз за разом отсрочивал дату окончания ремонта.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 35-летного подозреваемого жителя Джанкойского района. Он дал признательные показания в совершенных преступлениях. Также он рассказал, что полученные денежные средства потратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что симферополец передал свой мотоцикл на ремонт, а позже нашел его на «Авито». Мастеру-мошеннику грозит до 5 лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50