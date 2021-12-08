Крымчанин получил 6 лет колонии за ДТП, в котором погибли трое полицейских

Суд отправил в колонию-поселение виновника ДТП, в котором погибли трое полицейских Фото: Архив "КП"

Кировский районный суд Крыма приговорил к лишению свободы виновника ДТП, в котором погибли полицейские, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Республики Крым.

В феврале это года, находясь за рулем технически неисправного автомобиля, водитель по невнимательности сбил велосипедиста, после этого выехал на встречку, где столкнулся со автомобилем ОМВД России по Кировскому району. В результате ДТП скончались водитель служебного автомобиля и два сотрудника полиции, еще двое пассажиров получили тяжелые травмы.

- Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Кировского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - говорится в сообщении.

Подсудимый приговорен к шести годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права на вождение автомобиля сроком на три года. Кроме того, виновный обязан выплатить потерпевшим в качестве компенсации 900 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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