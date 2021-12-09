Менее 3% крымчан заболели СOVID-19 после вакцинации

По состоянию на 9 декабря в тяжелом состоянии на больничных койках находятся 306 человек. Фото: Минздрав РК Фото: "КП" Архив

Менее 3% жителей Республики Крым заболели новой коронавирусной инфекцией после вакцинации. Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

Он напомнил, что в регионе продолжается иммунизация местного населения против ковида и гриппа. Согласно последним данным, от новой инфекции в Крыму прошли полный курс вакцинации 746 024 человека, против вируса гриппа - 428 336.

- Хочу отметить, что из общего числа привитых двумя компонентами вакцин заболели коронавирусной инфекцией в Крыму менее трех процентов, при этом такие пациенты, как правило, переносят вирус в легкой форме, получая лечение на дому, - сообщил врио министра.

По его словам, вакцину для профилактики коронавируса и препараты для вакцинации от гриппа в регион завозят еженедельно. В настоящее время остаток вакцины от коронавируса составляет 246 763 комплекта.

Напомним, коечный фонд для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями сокращен на две тысячи мест. Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости в регионе.

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