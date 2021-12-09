В Крыму за сутки выявили 338 человек с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зафиксировали 338 человек с коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. С начала пандемии в республике выявлено 122 975 случаев коронавируса.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4 597 человек.

Выздоровели после перенесенной инфекции за сутки 409 человек, за весь период с начала пандемии - 112 771 человек.

Скончались с начала пандемии 3823 человека, из них 25 - за последние сутки.

Напомним, что после прививки только 3% жителей Республики Крым заболели новой коронавирусной инфекцией. В регионе продолжается иммунизация местного населения против ковида и гриппа.

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