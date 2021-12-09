В Крыму перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погиб 13-летний подросток

В Белогорском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб 13-летний подросток Фото: "КП" Архив

Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, по вине которого погиб 13-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в июле этого года, находясь за рулем грузовика «ГАЗ 3309», обвиняемый не пропустил на перекрестке несовершеннолетнего на мопеде. Произошло столкновение, в результате которого 13-летний подросток скончался на месте.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что крымчанин получил 6 лет колонии за ДТП, в котором погибли трое полицейских. Также он обязан выплатить 900 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшим.

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