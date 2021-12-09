В Раздольненском районе Крыма в ДТП погибли водитель и пассажир

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Раздольненском районе. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Раздольненском районе Крыма произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, сотрудники полиции в настоящий момент проводят проверку по факту произошедшего.

По предварительным данным, 9 декабря в 05.50 утра водитель автомобиля «Opel Vectra», двигаясь по автодороге «Славянское–Евпатория», выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с препятствием. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили смертельные травмы.

В результате ДТП погибли два человека. Фото: пресс-службе МВД по РК

В настоящий момент на месте ДТП работает наряд ГИБДД. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, несколько дней назад в Симферополе «Мини Купер» столкнулся с троллейбусом с двадцатью пассажирами. К счастью, никто не пострадал.

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