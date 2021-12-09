Прокуратура заинтересовалась ДТП с участием ветерана Войны в Ялте

Сбив пожилого человека, водитель уехал, даже не поинтересовавшись, все ли с ним в порядке. Фото: скриншот из видео/Янина Павленко/facebook

Прокуратура Республики Крым организовала проверку по факту ДТП с участием ветерана Великой Отечественной войны в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, водитель сбил пожилого гражданина средь бела дня, после чего скрылся с места аварии, даже не поинтересовавшись, все ли с ним в порядке. Пострадавшим оказался Почетный житель Ялты, ветеран Войны Анатолий Медведь. Буквально на прошлой неделе мужчина отпраздновал свое 95-летие.

- Организована проверка по публикации средств массовой информации о наезде автомобиля «Ниссан» на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Ялте. В рамках проверки будут взяты на контроль мероприятия по поиску и установлению личности водителя, осуществившего наезд при движении задним ходом на пожилого мужчину в районе улицы Пальмиро Тольятти, - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности на дороге.

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